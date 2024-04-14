"النشرة": الطيران التجسسي الإسرائيلي يحلّق فوق منطقة حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّه "لا يزال الطيران التجسسي الإسرائيلي يُحلّق بشكل مكثف فوق منطقة العرقوب وحاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسط، وصولا حتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ".

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