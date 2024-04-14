خارجية إيران: استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن مواقف دولهم إزاء رد الحرس الثوري على إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في طهران بشأن مواقف دولهم إزاء رد الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل.

ولفتت الخارجية إلى "أننا أبلغنا سفراء الدول الأوروبية أنّ عملية الحرس الثوري تمت في إطار حقنا في الدفاع عن النفس، وأننا ملتزمون بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

وأضافت "نستنكر المواقف المزدوجة للندن وباريس وبرلين من هجوم إسرائيل على بعثتنا وردنا المشروع عليه".