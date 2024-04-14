أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا في طهران بشأن مواقف دولهم إزاء رد الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل.
ولفتت الخارجية إلى "أننا أبلغنا سفراء الدول الأوروبية أنّ عملية الحرس الثوري تمت في إطار حقنا في الدفاع عن النفس، وأننا ملتزمون بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
وأضافت "نستنكر المواقف المزدوجة للندن وباريس وبرلين من هجوم إسرائيل على بعثتنا وردنا المشروع عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: استدعاء سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن مواقف دولهم إزاء رد الحرس الثوري على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.