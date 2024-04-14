الخارجية الإسرائيلية: إيران بدأت الحرب على إسرائيل لكننا سننهيها حسب تقييمنا

اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّ "إيران بدأت الحرب على إسرائيل لكننا سننهيها حسب تقييمنا"، وذلك بعد أن شنّ الحرس الثوري الإيراني مساء السبت على مدار 5 ساعات تقريبًا هجومًا عبر المسيّرات والصواريخ من الأراضي الإيرانية على إسرائيل، في ردّ على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.
في وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن واشنطن ستعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران.
وأفاد المسؤول في البيت الأبيض، بأن نتانياهو قال لبايدن إنه يتفهم سبب عدم مشاركة أو دعم واشنطن لهجوم ضد إيران.
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