البابا فرنسيس: أوجّه نداء عاجلًا لوضع حدّ لأي عمل يمكن أن يغذي دوامة العنف في الشرق الأوسط

أشار البابا فرنسيس، خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، إلى "أنني أوجّه نداء عاجلًا من أجل وضع حدّ لأي عمل يمكن أن يغذي دوامة العنف التي تهدد بجر الشرق الأوسط إلى صراع أكبر".
تصريح البابا فرنسيس يأتي بعد شنّ إيران هجومًا بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل ردًّا على قصف قنصليتها في دمشق، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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