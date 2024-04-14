سوناك: بريطانيا شاركت في عملية التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل

اعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم إن طائرات عسكرية بريطانية أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها إيران في هجومها على إسرائيل. وأوضح سوناك لمحطات تلفزيونية، "أستطيع أن أؤكد أن طائراتنا أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية".

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