قتيلة وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف نازحين حاولوا العودة إلى شمال غزة

أفادت قناة "الجزيرة" عن سقوط قتيلة فلسطينية وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف نازحين في شارع الرشيد حاولوا العودة إلى شمال غزة.

في وقت سابق، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدا و62 مصابا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت الوزارة عن "ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 33729 والجرحى إلى 76371 منذ 7 تشرين الأول".