شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مجلس الحرب.. إسرائيل تدرس الرد على الهجوم الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح مسؤول في إسرائيل بأن مجلس وزراء الحرب سيجتمع الساعة 0330 مساء اليوم الأحد (1230 بتوقيت جرينتش) لمناقشة الرد على الهجوم الذي شنته إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية.

وأعلنت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الـ12 ووسائل إعلام أخرى، ظهر اليوم الأحد أن مجلس وزراء الحرب سيعقد اجتماعا في الساعة الثالثة والنصف مساء (12 ونصف بتوقيت جرينتش) لبحث الخطوات المقبلة.

إسرائيل تدرس تحركاتها

وقال وزير خارجية إسرائي، يسرائيل كانتس في مقابلة مع إذاعة "الجيش الإسرائيلي"، إن إسرائيل تدرس تحركاتها بعناية، بعد الهجوم الكبير الذي شنته إيران.

وأضاف الوزير: لقد قلنا إذا هاجمت إيران إسرائيل، سوف نهاجم إيران، وهذا الالتزام مازال ساريًا.



غير أن الوزير قال إنه سيجري بحث المسألة المحددة حول رد محتمل، في الإطار المناسب، تحت رئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعرب كانتس عن ثقته في أنه سيجري اتخاذ قرارات مناسبة وصحيحة هناك.

أسقاط معظم المسيرات

وقال مصدران من أجهزة مخابرات غربية اليوم الأحد، إن طائرات حربية إسرائيلية وأمريكية أسقطت معظم الطائرات المسيرة الإيرانية التي مرت بالمجال الجوي السوري خلال الهجوم الإيراني ليلًا قبل الوصول لأهدافها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأضافا أن دفاعات الاعتراض الجوي أسقطت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران وحلقت فوق جنوب سوريا في محافظة درعا والجولان السوري وعدة مواقع في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

الدفاعات الجوية الأمريكية

وقال أحد المصدرين إن الدفاعات الجوية الأمريكية انطلقت من القاعدة الأمريكية في التنف ومن على الحدود الأردنية وفي شرق سوريا، حيث تحتفظ واشنطن بمئات من القوات في عدة قواعد جوية.

وأوضح المصدران أن أنظمة الدفاع الجوي من طراز بانتسير التي تشغلها إيران من عدة قواعد جوية داخل سوريا لم تكن فعالة في إسقاط أي طائرة إسرائيلية دون تقديم مزيد من التفاصيل.