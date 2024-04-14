شكرا لقرائتكم خبر عن لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها إلى عمان وبيروت وفلسطين المحتلة والان نبدء بالتفاصيل



تعليق رحلات دول أخرى

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا اليوم الأحد، تعليق رحلاتها إلى عمّان وبيروت وفلسطين المحتلة حتى غد الاثنين على الأقل، في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.وأضافت في بيان لرويترز، أن الشركة، التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، ستعمل أيضًا على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق فلسطين المحتلة والأردن والعراق في المستقبل المنظور.وكانت الشركة قد قالت بالفعل يوم الجمعة، إنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 أبريل الحاليّ، ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.

في هولندا قررت شركة الطيران "كيه إل إم"، وقف تحليق طائراتها في المجالين الجويين لدولة الاحتلال وإيران.

وفي سيدني قالت قالت شركة طيران "كانتاس" يوم السبت، إنها غيرت مسار رحلاتها مؤقتاً بين بيرث ولندن بسبب مخاوف متعلقة بالشرق الأوسط.