شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انحسار مياه الفيضانات في منطقة أورينبورج بجنوب روسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انحسرت مياه الفيضانات التي ضربت منطقة أورينبورج الروسية، على بعد 1200 كيلومتر إلى جنوب شرق موسكو، حسبما قالت السلطات في المنطقة اليوم الأحد.

وقد بدأت المياه في الانحسار عن أكثر من 1500 منزل و 1400 حديقة، وفقا لما قالته إدارة الإقليم اليومن وفق الرياض.

وقد تراجعت مستويات المياه في نهر أورال بصورة كبيرة في مدينة أورسك، بالقرب من الحدود مع كازاخستان. وكانت الفيضانات قد ضربت المدينة لمدة 10 أيام.

مع ذلك، استمرت مستويات المياه في نهر توبول في منطقة كورجان في سيبيريا في الارتفاع.

وقد كانت تداعيات الفيضانات الربعية التي ضربت المنطقة هذا العام أكثر وضوحا بعد هطول ثلوج كثيفة خلال الشتاء. ويشار إلى أن كازاخستان في الجنوب كانت الأكثر تضررا.

واتهم سكان أورينبورج السلطات بالتباطؤ في مواجهة الفيضانات. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن الضرر الذي لحق بالمنازل في المنطقة أثر سلبا على مئات الآلاف من الأشخاص، حيث قالت السلطات إنها قامت بإجلاء نحو 16 ألفا و500 شخص حتى اليوم.