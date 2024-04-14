«الجنايات» تحبس الجويهل 3 أشهر وتغرمه ألفَي دينار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي بحبس النائب في المجلس المبطل محمد الجويهل ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه الفَي دينار بعد إدانته بحيازة 90 طلقة ذخيرة من دون ترخيص، فضلاً عن إساءته عمدا، في تغريدة كتبها على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بألفاظ مسيئة لقبيلة “مطير”.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى الجويهل التهم المنسوبة إليه، إلا أنه أنكرها جميعا وقرر عدم وجود حساب له على شبكة “تويتر” الإلكترونية، وأن الذخيرة المضبوطة في منزله لا تخصه ودفع ببطلان محضر الضبط والتفتيش. وقالت محكمة الجنايات، في حيثيات حكمها أمس، إن المتهم استخدم حسابه على “تويتر” في تحرير تغريدة تضمنت الفاظاً بذيئة ومخلة بالحياء، مسيئا بذلك استعمال وسائل الاتصال، كما تم ضبط ذخيرة في منزله دون ترخيص، موضحة أن هذه الأقوال تأيدت بشهادة ضابط المباحث في إدارة الجرائم الإلكترونية الذي أفاد بأن الحساب يخص المتهم، وأنه من قام بالتطاول على قبيلة مطير وفقا لـ “الجريدة”.

وبينت المحكمة أنه قد قر في يقينها أن المتهم هو من حرر التغريدة محل التحقيق وما بها من ألفاظ بذيئة ومخلة بالحياء، كما ضبطت في مسكنه ذخيرة، وقام الدليل اليقيني على ثبوت ذلك في حقه مما جاء في شهادة ضابط الواقعة ومن مطالعة التغريدة، ومن مطالعة تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الامر الذي يحق معه إدانة المتهم وعقابه بمواد الاتهام.