شهيد برصاص المستوطنين قرب رام الله بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين في قرية بيتين شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن العشرات من المستوطنين اقتحموا قرية بيتين قضاء رام الله وسط إطلاق نار كثيف مما أدى لاستشهاد فلسطيني، ترافق ذلك مع عمليات تدمير وتخريب واسعة يواصل المستوطنون تنفيذها في قرى رام الله مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، وتدمير وحرق العشرات من المنازل والمنشآت الفلسطينية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



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