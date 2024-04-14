الرئيس الإيراني: أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزمًا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي اليوم الأحد أن أي مغامرات إسرائيلية جديدة ستقابل برد أقوى وأكثر حزمًا.

وعبر رئيسي – في بيان نشرته وكالة (تسنيم) الإيرانية – أن هجوم الليلة الماضية على إسرائيل بمثابة درس للعبرة.. مؤكدًا أن أي مغامرة جديدة ضد مصالح الشعب الإيراني ستواجه برد قاس ومؤلم.

وبدوره، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: إن الأهداف في الهجوم على إسرائيل كانت دقيقة للغاية وتم تنفيذ عملية محدودة توازي العدوان الإسرائيلي في إشارة لحادث القنصلية الإيرانية بدمشق.

ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن سلامي قوله إن هجوم الليلة الماضية كان أكثر نجاحًا مما كان متوقعًا..مطالبًا إسرائيل بإعادة حساباتها وأن أي رد فعل إيراني مستقبلي سيكون أصعب بكثير بناءً على هذه التجربة الجديدة والتي ملخصها أن "المعادلة الجديدة للمنطقة؛ إسرائيل تهاجم وتتلقى الرد من إيران.

وفي ذات السياق..نقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن أعضاء مجلس النواب الإيراني تأييدهم للرد على العدوان الإسرائيلي على مبنى قنصلية إيران في العاصمة السورية دمشق.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن القوات المسلحة قامت بعملية منسقة ضربت أهدافاً عسكريةً داخل عمق الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عبد اللهيان، في كلمة أمام سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، وفقا لما أوردته وكالة (تسنيم) الإيرانية اليوم - إن " الاحتلال الإسرائيلي فهم ضبطنا للنفس بشكل خاطئ وقام بعمليات إرهابية بمقاتلة وصواريخ أمريكية ضد القنصلية الإيرانية، حاولنا عبر القنوات الدبلوماسية دعوة المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان الإسرائيلي على قنصليتنا في دمشق".

وعلى صعيد متصل .. استدعت الخارجية الإيرانية اليوم سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعتمدين لدى طهران بشأن مواقف دولهم إزاء التصعيد الأخير ضد إسرائيل.

يأتي هذا وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسبا للهجوم الإيراني ردا على قصف جوي إسرائيلي أسفر عن تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار الضباط.

بابا الفاتيكان يحذر من دوامة العنف بعد الهجوم الإيراني

وجه بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، "نداء ملحا" ضد "دوامة العنف" بعد الهجوم غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، حث البابا فرنسيس إيران وإسرائيل اليوم الأحد على تجنب الأعمال التي يمكن أن تغذي "دوامة من العنف"و تهدد بجر الشرق الأوسط إلى مزيد من الصراع.

وأضاف للحجاج في ساحة القديس بطرس "كفى حرب، كفى هجمات، كفى عنف. نعم للحوار، نعم للسلام".

وأطلقت إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وعقب الهجوم، أعادت مطارات إسرائيل والأردن والعراق ولبنان فتح مجالها الجوي اليوم الأحد، بعد إغلاقها تزامنا خشية المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل خلال الليل.