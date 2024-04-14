خارجية فرنسا توصي رعاياها بمغادرة إيران موقتا

أوصت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد رعاياها "بمغادرة إيران موقتا" بسبب "خطر التصعيد العسكري" بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل ليل السبت الأحد. وجاء على موقع الوزارة أنه بسبب "ارتفاع مستوى التصعيد" توصي السفارة الفرنسية في طهران "المقيمين الفرنسيين في إيران القادرين على ذلك ... مغادرة البلاد موقتا. يُطلب منهم توخي أقصى درجات الحذر في التنقل" و" تجنب التجمعات".

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