اشار رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية مدينة النبطية مازن منير نحلة في بيان، الى انه عطفاً على البيان السابق الصادر عن نقابة عمال ومستخدمي بلدية مدينة النبطية، وبعد عقد المجلس التنفيذي في النقابة جلسته الثانية تقرر التشدد بالمطالبة بإعطاء حقوق العاملين في البلديات والمساواة مع موظفي القطاع العام، وتجديد الاضراب لمدة اسبوع آخر ابتداء من يوم الأربعاء الموافق في 17-4-2024 ويتم تمديده لاحقاً.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نقابة عمال بلدية النبطية: تجديد الاضراب لمدة اسبوع آخر ابتداء من يوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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