رئيس الوزراء الباكستاني يستقبلُ أمينَ عام رابطة العالم الإسلامي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – متابعات

استقبل دولةُ رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، السيد محمد شهباز شريف، في مكتبه بالعاصمة إسلام آباد، معاليَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يزور باكستان حالياً، تلبيةً لدعوةٍ رسميةٍ من دولته.

وناقش اللقاءُ جملةً من الموضوعات على الساحة الإسلامية، إذ أثنى دولةُ الرئيس على جهود الرابطة في هذا المجال، ولا سيما مبادراتها في جَمْع كلمة العلماء، التي كان آخرها المؤتمر الدولي: “بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية”، الذي احتضنَته المملكة العربية السعودية، برعايةٍ كريمةٍ من خادم الحرمين الشريفين، المَلِك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مستطرداً في هذا السياق، بالتأكيد على أن باكستان تُولِي أهميةً قُصوى لعلاقاتها الأَخوية القوية مع المملكة العربية السعودية، والتي تَستمدّ جذورَها من الإيمان المشترك والقِيَم الإسلامية المشتركة، وفق الرياض.

مُنوِّهاً دولتُه بجهود الرابطة الدولية البارزة في إيضاح حقائق الإسلام، ومواجهةِ ممارساتِ الإسلاموفوبيا وخطاباتها، معبِّراً عن تقديره لجهود الرابطة في جمهورية باكستان الإسلامية في مختلف المجالات ذات الصلة برسالة الرابطة، ومُشدِّداً على دعْم باكستان المستمرّ للرابطة في كافة جهودِها، داخل باكستان وخارجها.