عقوبات إمريكية ضد عدد من قيادات كتائب القسام

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024، عن اتخاذ عقوبات ضد "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس ، وعدد من قيادات القسام.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تطال "أبو عبيدة" وقادة بوحدة الطائرات المسيرة التابعة للقسام، وذلك تزامنا مع عقوبات أوروبية أخرى تستهدف حركة حماس.

وتطال العقوبات الأمريكية إلى جانب "أبو عبيدة"، وقائد وحدة الشمالي بكتائب القسام المتمركزة في لبنان، ومساعده، ومسؤول الاستخبارات في الكتائب.

وفي سياق متصل، أدرجت دول الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحركة حماس وقوات النخبة، والجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، على قائمة عقوبات الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت دول التكتل الأوروبي إن "كتائب القسام وقوات النخبة التابعتين لحماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد، تخضع الآن لتجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حظر توفير الأموال لهم بشكل مباشر أو غير مباشر".

المصدر : وكالات