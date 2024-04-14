غوتيريش يعين أردنيا منسقا للشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر اليوم السبت، عن تعيين الأردني مهند هادي نائبا جديدا لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسقا للشؤون الإنسانية، خلفا للأيرلندي جيمس يوجين ماكغولدريك.

وحسب بيان أممي، فإن لدى هادي خبرة دولية لأكثر من 30 عامًا في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي، آخرها كمنسق إقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية.

وشغل هادي منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا الوسطى، وأوروبا الشرقية، ومنسق الطوارئ الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأزمة السورية، وممثل برنامج الأغذية العالمي/المدير القطري في سوريا.

المصدر : وكالات