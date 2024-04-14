بحمولة 70 ألف طن.. الوادي الجديد تستقبل أول شاحنة توريد قمح بصوامع العوينات

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهد موسم توريد القمح م2024، اليوم الأحد، استقبال أول شاحنة أقماح بصوامع شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، بكمية بلغت 70,750 طن بدرجة نقاوة 23.5 قيراط.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الأحد، أن صوامع المحافظة استعدت لبدء موسم توريد القمح المبكر، في ظل قرار وزير التموين بفتح بعض نقاط التسليم لتوريد القمح المحلي مبكرا في 4 محافظات، من بينها صوامع شرق العوينات بالوادي الجديد.

وتواصل المحافظة حصاد محصول القمح للعام الجاري وذلك على مستوى المزارع التي تروى بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وكذلك أراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات، وغرب الموهوب، والفرافرة، وجميع مراكز المحافظة الإدارية الـ5 والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية وتزرع مساحات كبيرة من القمح.

وتضم المحافظة هذا الموسم نحو 450 ألف فدان قمح بزيادة حوالي 15 ألف فدانًا عن العام الماضي، وتضم منطقة شرق العوينات أكبر المساحات المنزرعة بالقمح، حيث بلغت المساحة حوالي 192 ألفا و277 فدان قمح.

جدير بالذكر، أن محافظة الوادي الجديد تضم صوامع لحفظ الغلال بمنطقتي الخارجة وشرق العوينات بطاقة استيعابية تصل إلى 105 آلاف طن قمح.