"تعليقًا على الهجوم الإيراني".. بن غفير: على صاحب البيت أن يرد بجنون

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مقطع فيديو نشره على موقع إكس تعقيباً على الضربات الإيرانية إن على إسرائيل عدم اتباع سياسة الاحتواء من أجل خلق الردع في الشرق الأوسط، ويكمل: "بل على صاحب البيت أن يرد بجنون".

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.