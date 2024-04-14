25 موقعًا لاستلام محصول القمح من المزارعين في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، اختيار 25 موقعًا لاستلام محصول القمح من المزارعين.

جاء وذلك فى إطار استعداد المحافظة لاستقبال موسم توريد القمح المحلى لعام 2024.

وأكد وكيل مديرية التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أنه جرى معاينة مواقع الاستلام المختلفة للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها للاستلام.

ولفت إلى أن مواقع استلام القمح تتبع كل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وكشف وكيل مديرية التموين عن صدور القرار الوزاري من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية حمل رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024، وتنظيم وتداوله والتعامل عليه قائلا:"إن القرار الوزاري المشار إليه حدد سعر استلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه من المزارعين لدرجة نقاء 23.5 قيراط، مع تشكيل لجان الاستلام بكل موقع والتي تتكون من مديرية التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، والجهة المسوقة، وجمعية القبانية، والبورصة السلعية.