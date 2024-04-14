وزير الخارجية الإيراني: طهران حذرت حلفائها الإقليميين قبل 72 ساعة من العملية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران أبلغت حلفائها الإقليميين مسبقا بهجماتها الجوية على إسرائيل.

وأضاف أمير عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، "أبلغنا أصدقاءنا في دول المنطقة قبل 72 ساعة من العملية أن الرد الإيراني سیکون نهائيا وحاسما في إطار الدفاع المشروع".

ولم يكن من الواضح ما إذا كان قد تم إبلاغ حلفاء إيران أيضا بالتوقيت الدقيق للهجوم.

وقال وزير الخارجية الإيراني "إننا نعتبر أمن جيراننا والمنطقة مثل أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أمير عبد اللهيان "لقد حذرنا من أنه إذا استخدمت الولايات المتحدة المجال الجوي أو الأرضي لدول معينة للدفاع عن تل أبيب، فسيتم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك البلدان".

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.