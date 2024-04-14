سي ان ان: بايدن أبلغ نتانياهو بأن أميركا لن تشارك في هجوم على إيران

أفادت تقارير أذاعتها شبكة "سي.إن.إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي ردا على هجمات إيران.

وذكرت "سي.إن.إن" و"وول ستريت جورنال" أن بايدن أشار في حديثه مع نتنياهو في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت إلى أن أي رد إضافي لن يكون ضروريا، كما أن عددا من كبار المسؤولين الأميركيين أبلغوا نظراءهم بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم ردا على الضربات التي وجهتها إيران لإسرائيل.

واوضح كبير المتحدثين باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لشبكة "إيه.بي.سي" إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تريد الحرب مع إيران.

وأكد كيربي "لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة، ولا نريد أن يتسع نطاق الصراع".

وأطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل مساء أمس السبت ردا على هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من نيسان الجاري.