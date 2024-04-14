غانتس: سنجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا

اشار الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الى إن إسرائيل ستجعل إيران تدفع ثمن شنها هجوما ضخما بصواريخ وطائرات مسيرة عندما يحين الوقت المناسب. وأوضح غانتس في بيان، بانه "سنشكل تحالفا إقليميا وسنجعل إيران تدفع الثمن بالطريقة والتوقيت المناسبين لنا". جاء ذلك في وقت من المقرر أن يجتمع فيه مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني.

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