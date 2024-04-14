مسؤول إسرائيلي لـCNN: سنرد على الهجوم الإيراني ونطاق الرد لم يتحدد بعد

اعلن مسؤول إسرائيلي في حديث لشبكة "CNN" إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني، ولكن نطاق هذا الهجوم لم يتحدد بعد.

وذكر المسؤول أن إسرائيل لم تحدد بعد ما إذا كانت ستحاول "امتلاك الشجاعة لاتخاذ خطوة إلى الأمام عندما يخشى الجميع القيام بذلك"، أو القيام بشيء أكثر محدودية. وأردف المسؤول قائلا إنه من المتوقع مناقشة الخيارات بالتفصيل خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الأحد.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن، مساء السبت، هجوما واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات دون طيار.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون إسرائيليون إن فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات أُصيبت، نتيجة للضربة الإيرانية غير المسبوقة التي استمرت خمس ساعات على إسرائيل، هي الضحية الوحيدة المعروفة من الهجوم.

واوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، الأحد، إن الفتاة "أُصيبت بجروح خطيرة نتيجة شظايا" لكن "بخلافها، على حد علمنا، لم تقع إصابات إضافية".