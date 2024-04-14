شكرا لقرائتكم خبر عن "الموقف يتفاقم".. إخلاء مناطق روسية جديدة بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الطوارئ الروسية

الدمام - شريف احمد - حث حاكم منطقة كورجان الروسية اليوم الأحد السكان على إخلاء المناطق التي غمرتها الفيضانات على الفور قائلا إن الأمطار تزيد من تعقيد الوضع الصعب بالفعل الذي تشهده المنطقة بما سيجعل الليلة المقبلة صعبة.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات المحلية قولها إن منسوب المياه في نهر توبول ارتفع بمقدار 56 سنتيمترا اليوم الأحد ليصل إلى 5.47 متر.وناشد فاديم شومكوف حاكم المنطقة السكان عبر تطبيق تيليجرام للتراسل "عليكم المغادرة قبل حلول الظلام.. الموقف قد يتفاقم بشدة خلال الليل وقد لا يكون لديكم المتسع من الوقت حينها للتصرف".ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها إن أكثر من 14 ألف منزل في أنحاء البلاد غمرتها المياه.