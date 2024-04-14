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مصرع 29 شخصًا جراء الصواعق الرعدية والأمطار الغزيرة في باكستان

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

لقي 29 شخصًا مصرعهم جراء الصواعق الرعدية والعواصف والأمطار الغزيرة، المستمرة في مناطق مختلفة من باكستان.

وأوضحت السلطات المحلية أن 17 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، لقوا مصرعهم في إقليم البنجاب وسط البلاد، عندما ضرب البرق مناطق مختلفة، فيما لقي 8 أشخاص آخرون مصرعهم بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية في إقليم بلوشيستان جنوب غربي باكستان.

وأضافت أن العديد من القتلى سقطوا جراء انهيار الأسطح والجدران المتهالكة في إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي، وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية خلال الساعات القادمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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