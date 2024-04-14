إندونيسيا تنفي ادعاءات التطبيع مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت وزارة الخارجية الإندونيسية ادعاءات بشأن سعي جاكرتا إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مقابل الموافقة على انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث الوزارة لالو محمد إقبال، لوسائل إعلام إندونيسية، أمس الجمعة، ردا على الادعاءات المنشورة في الإعلام الإسرائيلي.

وأشار إقبال إلى أن إسرائيل "لم تنه وحشيتها" في غزة ، مؤكدا أن جاكرتا ليس لديها أي خطط لإقامة علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

وشدد على أن موقف إندونيسيا بشأن هذه القضية لن يتغير، وأنها ستواصل دعم استقلال فلسطين وحل المسألة الإسرائيلية ـ الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في بيان، أنها قررت بدء مفاوضات الانضمام مع إندونيسيا.

وقوبل طلب إندونيسيا الانضمام إلى المنظمة باعتراض من إسرائيل، التي تلقت انتقادات من جاكرتا بسبب هجماتها على غزة.

المصدر : وكالات