وزير المالية الإسرائيلي يدعو حكومته إلى "تعلم الدروس" والتحرك نحو رفح

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحكومة الإسرائيلية، إلى "تعلم الدروس" والتحرك نحو مدينة رفح في قطاع غزة، بعد الهجمات بمسيرات وصواريخ إيرانية على إسرائيل، مساء السبت.
ولفت سموتريتش في تصريح له، الى إنه حذر من أن "التخلي عن الخطوط الحمراء الإسرائيلية وملاحقة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق، لن يؤدي إلا إلى تقليل فرصة إعادة" الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وأضاف سموتريش: "لقد حان الوقت لتعلم الدروس وتغيير الاتجاه والتحرك إلى رفح الآن واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على جميع أنحاء قطاع غزة".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن، مساء السبت، هجومًا واسع النطاق على إسرائيل باستخدام عشرات الصواريخ والطائرات دون طيار.
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