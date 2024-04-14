ارتفاع عدد قتلى الهجوم على بلدة في زابوريجيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول محلي في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، اليوم الأحد، إن عدد القتلى جراء قصف استهدف بلدة "توكماك" ارتفع إلى 16.

أضاف المسؤول، عبر تطبيق "تلغرام"، أن 20 شخصا أصيبوا في القصف مساء أول أمس الجمعة، من بينهم 12 في حالة خطيرة، ما يرجح احتمال ارتفاع حصيلة القتلى.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وإصابة 18 شخصا في القصف.

وأوضح المسؤول "أبلغ عن فقدان شخصين ولا تزال عملية إزالة الحطام والبحث مستمرة".

وقال مسؤول محلي آخر، في قناته على تلغرام، إن خمسة منازل تضررت بشكل جزئي.