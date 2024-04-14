جريمة "ولاد الكار" في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى صاحب محل حياة آخر بطعنتين نافذتين بالجسم بسبب خلافات بينهما بالوراق شمال الجيزة.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بمدينة السادات.

انقتل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم، وتبين أن المتهم أنهى حياة صاحب سوبر ماركت بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما.

ألقت الشرطة القبض على المتهم وسلاح الجريمة، وأودعت الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.