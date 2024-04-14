مجموعة السبع: إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي خارج عن السيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن بيان لمجموعة السبع، اليوم الأحد، إن إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي خارج عن السيطرة.

وأكد قادة مجموعة السبع في بيانهم، أنهم سيواصلون العمل من أجل استقرار الأوضاع وتجنب حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، مطالبين إيران ووكلائها بالتوقف عن هجماتهم.

وشن الحرس الثوري الإيراني، ليل أمس السبت، هجوما انتقاميا على إسرائيل؛ ردا على استهداف قنصليتها في دمشق وهو ما أدى إلى مقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.