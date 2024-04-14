هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو قرر إرجاء موعد كان مقررا لعملية برية في رفح

تحدثت القناة 12 الاسرائيلية عن خلافات بين المسؤولين الإسرائيليين حول توقيت الرد على الهجوم الإيراني.

الى ذلك، اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو قرر إرجاء موعد كان مقررا لعملية برية في رفح.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان إسرائيل قرّرت الرد على الهجوم الإيراني لكنها لم تحدّد الموعد أو المكان.