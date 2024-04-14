مجموعة السبع تندد بهجوم إيران على إسرائيل وتؤكد على التزامها بأمن إسرائيل

اعلن البيت الأبيض في بيان، إن زعماء مجموعة السبع نددوا بالهجوم الإيراني على إسرائيل، وأكدوا مجددا التزام المجموعة بأمن إسرائيل وذلك خلال اجتماع اليوم الأحد لبحث الهجوم.

واشار بيان زعماء مجموعة السبع، الى ان إيران تخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه، وتابع "سنواصل العمل لتحقيق استقرار الوضع وتجنب المزيد من التصعيد، كما نطالب إيران ووكلاءها بالتوقف عن هجماتهم".

واكد البيان العمل صوب وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.