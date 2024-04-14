البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا للأزمة في الشرق الأوسط

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا للأزمة في الشرق الأوسط، وذلك بعدما صدت إسرائيل هجوما بمسيرات وصواريخ شنته إيران.

واكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لشبكة "إن بي سي"، بانه "لا نريد أن نرى تصعيدا في الوضع. لا نسعى إلى حرب أكثر اتساعا مع إيران". وأكد أن الولايات المتحدة "يقظة" تجاه أي تهديدات إيرانية للقوات الأميركية.

وأضاف "أوضحنا لجميع الأطراف، ومن بينهم إيران، ما سنفعله... وكذلك مدى الجدية التي سنتعامل بها مع أي تهديدات محتملة لأفرادنا".

وفي تصريح لاحقا لشبكة "سي بي إس"، أوضح كيربي "سنتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية قواتنا وسفننا ومنشآتنا في المنطقة في الفترة المقبلة".

وكانت إسرائيل في حالة تأهب قصوى الأحد بعدما أثار الهجوم الإيراني غير المسبوق مخاوف من توسع الصراع.

ونفّذت إيران هجومها المباشر على إسرائيل ليل السبت الأحد ردا على الهجوم على مبنى قنصليتها في دمشق في 1 نيسان.