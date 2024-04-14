ميقاتي قرر استبدال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة صباح الغد بجلسة تشاورية

اشار العام لمجلس الوزراء محمود مكية في بيان، الى انه شعوراً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالمسؤولية الوطنية وضرورة استمزاج آراء معظم السادة الوزراء والاستماع اليهم لاسيما في هذا الظرف الدقيق التي تمرّ به البلاد، قرر ميقاتي استبدال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة صباح الغد بجلسة تشاورية تُعقد في نفس التاريخ والمكان والزمان المُقرر للجلسة عند الساعة ٩:٣٠ من صباح يوم غد الاثنين الموافق فيه ٢٠٢٤/٤/١٥.

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