الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا بشأن التصعيد في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أنه دعا إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول التكتل يعقد الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، إثر التصعيد الحالي في المنطقة.

وكتب بوريل، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "دعوت إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء". وأضاف "هدفنا هو المساهمة في احتواء التصعيد و(ضمان) أمن المنطقة".

وتابع "في هذا الوضع الإقليمي المتوتر، لا يمكن أن يكون تصعيد جديد في مصلحة أحد. ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".