الإسكان تعلن عن تنويه جديد للمتقدمين لحجز أراضي "مسكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن تنويه للمتقدمين على حجز أراضي مشروع مسكن والحاجزين السابقين للمشروع.

وقالت الوزارة: نوجه عناية المخصص لهم قطع الأراضي والراغبين بالحجز ضمن الطرح الحالي من المشروع بأن الهيئة تشدد على أنه سيتم الالتزام بالطابع والطراز المعماري للمباني وفقا لما سيتم تحديده وذلك لقطع الأراضي ضمن محاور الأكثر تميز والمميزة وكذا الالتزام بالنماذج المعمارية التي سيتم تسليمها من خلال جهاز المدينة فيما يخص محور الأراضي المتوسطة.

وتابعت: "وذلك طبقا لما تضمنته كراسات الطرح بذلك الشأن بما يحافظ على الهوية البصرية للمناطق السكنية بالمدن الجديدة، كما تشدد على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المسموح بها للبناء".

وبدأت وزارة الإسكان يوم الإثنين الماضي 1 إبريل في إجراءات الحجز بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، بنظام الطرح الدائم؛ ويستمر حتى 30 مايو المقبل.

الطرح الجديد من الأراضي يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز اضغط هنا، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، ودون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

ويضم الطرح 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة؛ كالتالي:

- 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (6 أكتوبر- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان).

- 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (برج العرب الجديدة- ناصر الجديدة "غرب أسيوط"- ملوي الجديدة- الفشن الجديدة- أخميم الجديدة).

- 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات- المنيا الجديدة- أسيوط الجديدة- بدر- غرب قنا- طيبة الجديدة).

وتبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم الإثنين 1 أبريل 2024، ولمدة شهرين حتى 30 مايو المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

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