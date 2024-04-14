حزب الله يهنئ إيران على عمليتها ضد إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

قدمت جماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران تهانيها لإيران اليوم الأحد على ما وصفته بأنه "هجوم نوعي وغير مسبوق" ضد إسرائيل.

وأشادت الجماعة، التي تدربها وتمولها إيران، بما وصفته بأنه "قرار شجاع وحكيم بالرد بحزم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وجاء في بيان للحركة أن "الجمهورية الإسلامية مارست حقها الطبيعي والقانوني رغم التهديدات والترهيب والضغوط، ونفذت وعدها الصادق بشجاعة لا مثيل لها وحكمة كبيرة".

وقالت الجماعة إن العملية حققت أهدافها العسكرية المحددة بدقة، على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين.



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