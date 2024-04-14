شوقي فتفت نقيبا للمهندسين في الشمال بـ 1707 صوتا

أسفرت انتخابات نقابة المهندسين في الشمال عن فوز شوقي فتفت بمنصب النقيب بـ 1707 صوتا، في حين نال منافسه مرسي المصري 1543 صوتا.
وكانت قد أقفلت صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، عند الساعة السابعة والنصف مساء، استعدادا لبدء عملية فرز الأصوات، حيث تخطى عدد المقترعين 3400 مهندس ومهندسة من اصل 9453 سددوا اشتراكاتهم السنوية ويحق لهم الاقتراع.
تجدر الاشارة الى ان العملية الانتخابية انطلقت عند الساعة التاسعة صباحا لانتخاب نقيب جديد بدلا من النقيب الحالي بهاء حرب وعشرة اعضاء لفرع الكهرباء والميكانيك وصندوق التقاعدي واعضاء في مجلس النقابة.
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