رئيس أوكرانيا: نحتاج دعم الحلفاء لأنظمة دفاعاتنا الجوية مثل إسرائيل

اشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الى إن أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة من حلفائها لصد هجمات جوية، تماما كما اعتمدت إسرائيل على حلفائها للقضاء على تهديدات العدو.

واوضح زيلينسكي في كلمته المسائية المصورة، "لقد رأى العالم كله أن إسرائيل لم تكن وحدها في الدفاع عن نفسها. دمر حلفاؤها التهديدات في السماء". وأضاف "عندما تقول أوكرانيا إن الحلفاء لا يمكنهم أن يغضوا الطرف عن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، فهذا يعني أنه من الضروري التحرك بقوة".