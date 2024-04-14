جريح نتيجة إطلاق نار على أوتوستراد المنية

أصيب ن. م. بطلقات نارية نتيجة خلاف بينه وبين ر. ع. على أوتوستراد المنية الدولي، سرعان ما تطور من عراك إلى اطلاق نار من سلاح حربي، بعدما أطلق ر. ع. النار على ن. م. فأصابه في قدميه، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج اللازم.

وقد فر مطلق النار إلى جهه مجهولة، بينما حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان لكشف ملابسات الحادثة وملاحقة مطلق النار.