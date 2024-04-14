كيف ردت "حماس" على مقترح الهدنة الذي قدمته حكومة الاحتلال للوسطاء؟ 

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت قناة "الجزيرة" تفاصيل الرد الذي سلمته حركة حماس للوسطاء في قطر ومصر، حول مقترح الهدنة الذي قدمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت "الجزيرة" أن حركة حماس التزمت بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تمتد كل واحدة 42 يوما.

وتابعت بأن "حماس اشترطت انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى".

ولفتت إلى أن "حماس طالبت بعودة النازحين إلى شمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه"، مضيفة أن حركة المقاومة "اشترطت الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى".

وطالبت "حماس" بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية، إضافة إلى عرضها مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا.

وطالبت "حماس" بإطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة أسيرة بينهم 30 من أصحاب المؤبدات.

وطالبت الحركة برفع العقوبات التي تم اتخاذها بحق جميع الأسرى الفلسطينيين بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب "الجزيرة"، فإن "حماس طالبت بأن تشمل المرحلة الثالثة التزاما بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع".

وأعلنت "حماس" السبت، عن تسليم ردها على مقترح الهدنة الجديد إلى الوسطاء في قطر ومصر.

وأكّدت الحركة أن ردها شمل التمسك بالمطالب الأربعة الأساسية، وهي "وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار".