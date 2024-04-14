استدرجوه من محل حلاقة.. كشف غموض مقتل طفل الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم من كشف غموض مقتل الطفل عبد الناصر جمال عبد الله، الطالب بالصف الأول الثانوي التجاري، والذي وُجِدت جثته ملقاة على طريق فوز بنجع شبل، بعد ظهر أول أيام عيد الفطر المبارك.

أفادت مصادر أمنية بأن اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى تقريرًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، يفيد بالعثور على جثة الطفل عبد الناصر جمال عبد الله، وعمره 17 عامًا، والذي يقطن منطقة الغرق بحري.

تبين خلال التحقيقات أن الطفل كان يعمل على توك توك بسبب وفاة والده، بهدف مساعدة أسرته المكلومة مالياً. قبل الواقعة بساعات، قام بشراء ملابس العيد لأسرته ولصديق يتيم، ليضمن فرحة العيد لهم.

وفي تفاصيل الواقعة، تم استدراج الطفل من محل حلاقة بعد منتصف ليل أول أيام العيد، حيث طُلب منه نقل شخص إلى إحدى القرى المجاورة لقريته.

وبحسب التحريات، فإن المتهم الذي استدرج الطفل سلَّمه لشخصين آخرين، وتم نقلهما إلى طريق قرية المحمودية، هناك اعتدوا عليه بوحشية، وألحقوا به جروحاً بالغة، ثم تخلصوا منه بالقرب من منطقة فوز.

ووفقًا للمصدر الأمني، فإن المتهمين، البالغين من العمر بين 19 و 21 عامًا، اعترفوا بارتكاب الجريمة بهدف سرقة توك توك لبيعه في محافظة بني سويف، نظراً لظروفهم المالية الصعبة.

تم إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.