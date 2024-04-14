استغرقت 23 ساعة.. الرياح ساهمت في حل أزمة السفينة الجانحة بخليج العقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال مصدر بمحميات جنوب سيناء إن السفينة "كولوديا" الجانحة العالقة بالشعاب المرجانية في منطقة "رأس نصراني" بخليج تيران قرب شرم الشيخ، كانت قادمة من ميناء العقبة الأردني، متجهة إلى خليج السويس لعبور قناة السويس في طريقها إلى روسيا، وخلال عبورها مضيق تيران بخليج العقبة تعرضت لعطل مفاجئ في الكهرباء، وفقد القبطان السيطرة عليها، ما جنح بها إلى منطقة الشعاب المرجانية.

وأوضح المصدر أنه جرى إخراج السفينة من خانة الجنوح بعد مدة تصل إلى نحو 23 ساعة نظرًا لطول السفينة التي بلغ 160 مترًا، مؤكدًا أن عملية المد لمياه البحر وسرعة الرياح ساعدت على تحرك السفينة بمفردها، بينما أسفر الجنوح عن حدوث تلفيات بالسفينة، وتلفيات في الشعاب المرجانية، وجرى التحفظ على السفينة، وخضع طاقمها للتحقيق.

وأكد المصدر أنه جاري معاينة السفينة للتأكد من الأسباب الرئيسية لجنوحها، وتقييم الأثار الجانبية، والقيمة المادية للأضرار البيئية، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض تقدر حسب إذا كان العطل الكهربائي جديد ومفاجئ، عما إذا كان هذا العطل قديم وجرى إهماله حتى تصل إلى هذه الحالة.

ولفت إلى أن محميات جنوب سيناء تراقب حركة السفن من خلال مركز مراقبة السفن بشرم الشيخ، وعقب رصد جنوح السفينة جرى الدفع بعدد من اللنشات اتجاهها، للمساعدة في خروجها من منطقة الجنوح.

والسفينة تتبع دولة ليبيريا وكانت تحمل الغاز، وجرى تفريغ حمولتها في ميناء العقبة الأردني، وجنحت على الشعاب المرجانية بمنطقة "رأس نصراني" عند رأس جميلة بالقرب من بيت القرش بمدينة شرم الشيخ.

وأجرى الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، موقع حادث جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة، وذلك بناءً على البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن عن وجود شحط لمركب غاز على شعب "راس نصراني" منطقة رأس جميلة بالقرب من بيت القرش مدخل خليج العقبة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، برفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري "مركز السلام" بشرم الشيخ، تحسبًا لحدوث أي تسريبات أو تلوث من السفينة.