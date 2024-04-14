إعلام حوثي: عدوان أمريكي بريطاني على محافظة تعز اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأحد، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف محافظة تعز.

وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في استهداف مواقع يمنية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين؛ ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة الموالية لإيران على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، تربط جماعة الحوثيين وقف هجماتها في البحر الأحمر بوقف العدوان على القطاع، قبل أن تقرر الجماعة اليمنية ضم السفن الأمريكية والبريطانية إلى قائمة أهدافها "المشروعة"؛ ردا على الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن.