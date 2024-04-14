الجيش الإسرائيلي يؤكد تصديه للهجوم الإيراني بالتعاون مع الولايات المتحدة وحلفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرين اجتمعوا لأول مرة في "تحالف" للتصدي لهجوم إيراني.

واوضح المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هغاري في تصريحات متلفزة، "لقد أحبطنا معا هجوم إيران... كانت تلك المرة الأولى التي يعمل فيها مثل هذا التحالف معا في مواجهة تهديد إيران ووكلائها في الشرق الأوسط". أضاف "أطلقت إيران أكثر من 350 تهديدا، صواريخ بالستية وصواريخ كروز وصواريخ ومسيّرات انتحارية باتجاه إسرائيل، ويمكن أن تكون دول أخرى قد تعرضت لهذا التهديد في الأثناء".

وفي بيان منفصل قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إنه أبلغ نظيريه البريطاني والفرنسي أن "على إيران أن تدفع الثمن". وأضاف "قلت لهما، حان الوقت كي تقوما بإضعاف النظام الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وفرض عقوبات تشلّ مشروع الصواريخ الإيراني".