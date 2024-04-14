ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، ناقشا خلاله التطورات في المنطقة بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والتصعيد المتزايد على خلفية الأزمة في قطاع غزة وتداعياتها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان التصعيد في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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