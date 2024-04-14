فوز مرشح التيار الوطني الحر فادي حنا بمركز نقيب مهندسي بيروت

فاز مرشح التيار الوطني الحر فادي حنا بمركز نقيب مهندسي بيروت. وقد دعت هيئة المهندسين في "التيار الوطني الحر" المناصرين والملتزمين، إلى "الإحتفال بالإنتصار بحضور رئيس التيار النائب جبران باسيل الليلة في المقر العام في ميرنا الشالوحي".

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