"التعليم": امتحانات الأول والثاني الثانوي إلكترونية.. والأسئلة غير موحده للطلاب -(تفاصيل)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوى العام ستعقد إلكترونيا لكل من تسلم أجهزة التابلت.

ووفقا للوزارة، فإن الأسئلة أو الامتحان غير موحد على مستوى الجمهورية بل إن الإدارات التعليمية تضع الأسئلة على مستوى كل إدارة ويتم رفعها على منصة الامتحان الإلكترونية.

وبحسب خطاب أرسلته الإدارة المركزية للتعليم العام الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024، إذ أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن تقرر الآتي:

- تبدأ امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024.

_ يراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم.

- تعقد امتحانات الدبلومات الفنية في الفترة من 25 مايو 2024 وتنتهى 6 يونيو 2024.

- امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول المعلن من 10 يونيو 2024 وتنتهي في 20 يوليو 2024 ويعتبر يومي 8 و9 يونيو أيام تحضيرية للجان سير الامتحانات.