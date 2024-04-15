الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ٦ فلسطينيين شرق طولكرم فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ستة شبان من بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق طولكرم.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم رجب، وإسلام ايمن برهوش، وأحمد شاكر أبو خميش، وأيوب ابراهيم برهوش، وعبادة الأسود بعد اقتحام منازلهم في كفر اللبد، والمحرر محمد سليم حنون من منزله في بلدة عنبتا.

وعلى صعيد آخر، أُصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن 5 مواطنين أُصيبوا بجروح متفاوتة، بعد قصف طيران الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما قصف الاحتلال أرضًا زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ مكثفٍ جنوب شرق مدينة غزة.

واستهدف طيران الاحتلال مخزنًا تجاريًا بالقرب من المدخل الغربي الجنوبي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، 33.729 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 76.371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.